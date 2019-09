Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues : Nouvelles photos de leur mariage

Jade Leboeuf n'en finit plus de faire des déclarations d'amour Stéphane Rodrigues, ancien candidat de Secret Story 8. En plus de mots doux pour son chéri, la jeune femme de 28 ans a publié de jolies photos de leur mariage célébré le 12 juillet 2019 à Toulon.

Le couple qui s'était marié civilement le 12 juillet 2018, s'est dit oui une seconde fois pile un an après sa première union et ce, devant le frère de la mariée, Hugo Leboeuf, qui a joué les maîtres de cérémonie. Ce sont des clichés de ce deuxième mariage que la fille de l'ex-footballeur Franck Leboeuf a révélé sur son compte Instagram ce mercredi :"Deux mois déjà depuis notre mariage et je suis toujours sur mon petit nuage avec mon homme, a-t-elle écrit en légende. Nous venons de recevoir notre vidéo de mariage que nous avons hâte de partager avec vous ! On a déjà accompli tellement de choses ensemble et c'est pas fini ! Quel bonheur de trouver son double, de trouver quelqu'un avec les mêmes valeurs, la même vision de la vie et les mêmes goûts."