Frank Leboeuf : Sa fille Jade fait monter la température en lingerie fine

Si le père s'est fait connaître pour son talent balle au pied, la fille est plutôt réputée pour sa plastique irréprochable. Pendant de longues années, Frank Leboeuf a fait le bonheur de nombreux clubs un peu partout à travers le monde. Après avoir pas mal bougé en France, il s'est exilé en Angleterre avant de connaître une dernière expérience du côté du Qatar. Champion du monde avec les Bleus en 1998, il a toujours gardé une attache forte avec le football et encore aujourd'hui, il intervient régulièrement en qualité de consultant, que ce soir à la télévision ou à la radio. À côté de ça, il a également poursuivi un autre rêve, celui de devenir comédien.

Depuis plusieurs années, Frank Leboeuf joue régulièrement au théâtre à Paris après avoir suivi des cours à Los Angeles pendant un temps. Une vie trépidante qu'il mène avec sa femme, Chrislaure. Père de deux enfants, Jade (31 ans) et Hugo (30 ans), il est très proche de sa fille, dont il a récemment évoqué le parcours. Célèbre influenceuse, cette dernière s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, où elle est suivie par 150 000 abonnés. Un métier que ne renie pas son père, même s'il a quelques réserves. "Je suis content pour elle, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait. (...) Je lui demande juste de faire attention quand elle publie des photos qu'on ne s'en prenne pas à elle pour telle ou telle raison. Je lui ai dit : 'Si tu morfles, je morfle avec toi'", a-t-il déclaré récemment au cours d'une interview pour Ici Paris.

Jade met en avant son physique parfait sur Instagram

Si Jade Leboeuf n'a pas réagi aux propos de son père, elle continue de partager sa vie et de mettre en avant des marques sur ses réseaux sociaux, qui sont devenus son gagne-pain. Il y a quelques heures, elle a publié une courte vidéo qui devrait beaucoup plaire à ses fans. Faisant la promotion d'une marque de lingerie féminine, la femme de Stéphane Rodrigues, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Elon James, s'y montre dans diverses petites tenues et on peut apprécier sa plastique parfaite. Une petite vidéo qui a visiblement bien plu à ses abonnés puisqu'ils sont nombreux à avoir liké la publication.