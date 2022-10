"J'ai du mal à comprendre" : Frank Leboeuf inquiet pour sa fille Jade, influenceuse très populaire

C'est l'histoire d'un champion du monde qui se rêvait acteur. Devenu une véritable idole aux yeux des Français depuis un soir de juillet 1998, Frank Leboeuf a décidé de passer complètement à autre chose pour son après-carrière. Si ses coéquipiers de l'époque, à l'image de Didier Deschamps ou Zinedine Zidane sont devenus des entraîneurs de renom, l'ancien sportif de 54 ans a choisi une toute autre voie. Parti plusieurs années à Los Angeles pour se former au métier d'acteur, il est revenu en France depuis quelque temps et les choses se passent à merveille puisqu'il enchaîne les rôles au théâtre et à la télévision.

À côté de sa vie professionnelle, Frank Leboeuf est un homme comblé et qui partage sa vie avec la superbe Chrislaure depuis près de quinze ans maintenant. Avant cela, le footballeur passé par l'Olympique de Marseille a longtemps été en couple avec une certaine Betty, de qui il a eu deux enfants, Jade et Hugo. Son aînée est d'ailleurs devenue depuis plusieurs années maintenant une influenceuse particulièrement suivie sur les réseaux sociaux avec pas moins de 150 000 abonnés sur son compte. Elle s'y montre très active et partage énormément de moments de vie, que ce soit avec son mari Stéphane Rodrigues, mais également son fils, Elon James.

Je lui demande juste de faire attention quand elle publie des photos

Jade vit désormais principalement de son activité sur Instagram et ce nouveau métier arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux reste un mystère pour son père. "Je suis content pour elle, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait", admet Frank Leboeuf en interview pour Ici Paris (numéro du 5 octobre), avant de reconnaître qu'elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait : "Elle a 31 ans, elle n'a pas besoin de mes conseils". Malgré tout, l'ancien coéquipier d'Emmanuel Petit chez les Bleus reste attentif au bien-être de sa fille et lui prodigue de bons conseils. "Je lui demande juste de faire attention quand elle publie des photos qu'on ne s'en prenne pas à elle pour telle ou telle raison. Je lui ai dit : 'Si tu morfles, je morfle avec toi'", conclut-il.

Papa protecteur avec sa fille Jade, Frank Leboeuf a certainement su la rassurer avec cette interview.