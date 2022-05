Jade Leboeuf affiche son corps sublime, mais un détail lié à sa grossesse continue de la complexer

C'est le lot de la plupart des mamans, mais la grossesse s'accompagne bien souvent d'une certaine prise de poids et il est parfois compliqué de s'en débarrasser. Depuis le 9 août 2020, Jade Leboeuf est l'heureuse maman d'un petit Elon James, qu'elle a eu avec son mari, Stéphane Rodrigues. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait vendu la mèche et depuis, les parents sont fous de leur beau petit brun, qui a la chance d'avoir pour grand-père un champion du monde en la personne de Frank Leboeuf !

Quand tu récupères ton corps après avoir pris 23 kilos pour ta grossesse mais que la peau de ton ventre n'a pas reçu le mémo

Mère depuis près de deux ans, la belle influenceuse de 31 ans mène la grande vie du côté du Luxembourg où elle réside avec son chéri. Très sportive, elle a dévoilé sa superbe silhouette à ses 138 000 abonnés sur Instagram récemment et elle avait un message à passer. Celle qui a récemment avoué avoir succombé à la chirurgie esthétique a tenu à adresser à sa communauté le petit complexe qui continue de la gêner, plus d'un an et demi après la naissance de son fils Elon James. "Quand tu récupères ton corps après avoir pris 23 kilos pour ta grossesse mais que la peau de ton ventre n'a pas reçu le mémo", écrit-elle en commentaire de sa publication, mise en ligne il y a deux jours.

Sur les photos, difficile pourtant de voir le moindre problème. Vêtue d'un joli maillot de bain, Jade Leboeuf affiche un corps superbe dans lequel elle a l'air de se sentir épanouie. Sur un comparatif entre deux selfies devant la glace, elle montre les petits plis de son ventre, qu'elle associe donc à sa récente grossesse. En tout cas, elle peut être rassurée par les commentaires, à commencer par celui tout en humour de son amoureux. "Je t'aimerais même si t'avais pas de jambes", écrit Stéphane Rodrigues, ce à quoi elle lui rétorque : "Je t'aimerais même si t'avais pas de bras".