Jade Leboeuf maman d'un garçon : annonce discrète de son mari Stéphane Rodriguez

Jade Leboeuf est maman d'un petit garçon ! La fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf, mariée à l'ancien candidat de Secret Story Stéphane Rodrigues, a donné naissance à son enfant le 9 août 2020.

C'est en Story de leur compte Instagram que la bombe et son compagnon ont fait savoir qu'ils étaient parents. Le papa a retranscrit les paroles d'un extrait de la reprise de la chanson Just the Two of Us, chantée par Will Smith (dans le clip l'acteur se mettait en scène avec son fils Trey, dont la mère est Sheree Zampino). Mais avant, il Stéphane Rodriguez a écrit : "L'amour inconditionnel ne peut connaître d'échec. C'est parfois un combat, mais le lien créé ne peut être brisé." Le jeune papa a ensuite ajouté une date et un horaire, ceux de la naissance de son enfant : 9 août 2020, 12h45.

Viennent ensuite les fameuses paroles de Just the Two of Us : "Depuis le moment où le docteur t'as placé dans mes bras, je savais que je rencontrerais la mort avant de laisser quelqu'un te faire du mal (... ). "Depuis l'hôptal pendant cette première nuit cela m'a pris une heure pour juste installer le siège bébé dans la voiture". Dans une autre Story mettant en scène Leonardo DiCaprio face à son miroir et se tapant le visage pour se réveiller, le mari de Jade Leboeuf a inscrit : "La fatigue c'est dans la tête." Enfin, il a posté une photo d'un lion, d'une lionne et de leur lionceau.

De son coté, Jade Leboeuf a partagé certains de ses contenus, en Story également.

Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 15 mars via un joli message posté sur les réseaux sociaux : "Notre amour se concrétise. Cela fait un peu plus de 4 mois que nous gardons cet événement pour nous et que nous vivons sur un petit nuage à imaginer la venue de notre fils. Eh oui nous attendons un petit garçon, notre ange, qui représentera notre amour."

Pendant toute sa grossesse, Jade Leboeuf n'a pas hésité à multiplier les séances photos avec son ventre arrondi. Des photos où elle posait parfois dénudée ce qui lui a valu quelques critiques. Mais la jeune femme n'est pas du genre à se laisser faire et elle avait répondu de façon cash à ses détracteurs : "Ma réponse quand des meufs me demandent pourquoi je pose nue enceinte..." écrivait-elle, accompagnant son message d'un doigt d'honneur.