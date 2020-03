Jade Leboeuf enceinte : elle révèle sa grossesse... et le sexe du bébé !

Parmi les actualités un peu déprimantes sur le Covid-19 se trouve la bonne nouvelle de la journée : Jade Leboeuf est enceinte ! L'influenceuse française a annoncé cette excellente nouvelle sur son compte Instagram, le dimanche 15 mars 2020, signalant qu'elle attend son premier enfant, issu de son mariage avec Stéphane Rodrigues.

Tout en écrivant un petit texte pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés, Jade Leboeuf a partagé plusieurs photos de son ventre déjà joliment arrondi. La future maman révèle également attendre un petit garçon. "Notre amour se concrétise. Cela fait un peu plus de 4 mois que nous gardons cet événement pour nous et que nous vivons sur un petit nuage à imaginer la venue de notre fils. Eh oui nous attendons un petit garçon, notre ange, qui représentera notre amour", annonce Jade Leboeuf, dans une publication déjà plébiscitée par 6 000 fans, après seulement quelques minutes. Un message conclu par un placement de produit pour une marque de sous-vêtements.

Dans les commentaires, tous félicitent Jade Leboeuf et son mari. Pour rappel, ils s'étaient mariés au cours d'une belle cérémonie au Cap Brun, le 12 juillet 2019. "Quel bonheur de trouver son double, de trouver quelqu'un avec les mêmes valeurs, la même vision de la vie et les mêmes goûts", confiait la fille de Frank Leboeuf en septembre dernier. Suite logique : près de huit mois après leur mariage, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues se préparent à l'arrivée de leur premier enfant.