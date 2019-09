Jade Leboeuf intime : elle dévoile la vidéo de son mariage avec Stéphane

Il y a certaines dates qui marquent. Pour Jade Leboeuf, le 12 juillet est probablement la plus spéciale. Le 12 juillet 2019, le mannequin s'était marié civilement à Stéphane Rodrigues, ancien candidat de Secret Story 8. Exactement un an près, la jeune femme se remariait dans une cérémonie plus grandiose et personnelle, à Toulon. Le lundi 23 septembre 2019, Jade Leboeuf a dévoilé la vidéo officielle tournée le jour de sa seconde union.

Poses à deux dans une pinède, voiture de sport, instants de préparation, champagne qui fuse, accolades, musique de film d'action et échange des alliances... aucune scène n'a été laissée de côté par le vidéaste. Le tout a des airs de bande-annonce de film romantique, agrémenté de quelques plans fixes (qui ressemblent à des placements de produits)... pour mettre en avant la marque des alliances, de la voiture, du cidre et des bières. Jade Lebeouf était en tout cas ravie du résultat. "Le plus beau jour de ma vie. Merci, vous avez capturé l'essence de cette journée à la perfection !", a-t-elle indiqué sur Instagram.