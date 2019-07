Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues : Les photos de leur 2e mariage dévoilées !

Deux semaines après la cérémonie, les internautes découvrent enfin les photos du second mariage de Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues. Ce 27 juillet 2019, la fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf a dévoilé une (généreuse) série de clichés et vidéos du jour J sur Instagram. L'occasion de découvrir sa jolie robe de mariée, mais aussi la véritable aventure qu'elle a vécue pour arriver jusqu'au lieu des noces célébrées à Toulon.

Le 12 juillet, pile un an après son mariage civil, le couple s'est une nouvelle fois dit "oui" au Cap Brun, au domaine des Pins Penchés. Une date d'autant plus symbolique que le 12 juillet 1998, Frank Leboeuf remportait la Coupe du monde de football avec l'équipe de France... "Il y a deux semaines nous nous sommes mariés avec Steph, en présence de nos proches. Nous voulions vivre cet événement pleinement avant de le partager. Voici le déroulé de notre plus beau jour", a écrit la jolie brune de 28 ans sur le réseau social, annonçant une avalanche d'images magnifiques. Un jour d'autant plus mémorable que la mariée a multiplié les péripéties pour arriver à destination.