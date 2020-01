Jade Leboeuf dévoile de nouvelles photos inédites de son mariage

On peut dire que Jade Leboeuf sait tenir ses abonnés en haleine. Après avoir dévoilé la vidéo de son union avec Stéphane Rodrigues, la it girl a enfin publié une dizaine de photos du 12 juillet 2019.

Cette date est chère à Jade mais aussi à son père Franck (et à tous les afficionados de foot en France) : c'est le jour où elle s'est mariée et où la France a gagné la première Coupe du monde de football, 21 ans plus tôt. Son père était alors le défenseur de l'équipe de France. Le 12 juillet 2019, pile un an après son mariage civil, le couple s'est une nouvelle fois dit "oui" au Cap Brun, au domaine des Pins Penchés.

Pour immortaliser l'émotion de cette cérémonie, le couple a multiplié les photos. Sur Instagram, la jeune femme en a partagé quelques-unes avec la légende "Je commence l'année avec des souvenirs du plus beau jour de ma vie". Le couple y apparaît très amoureux, attablé ou en train de danser.

Ce n'est pas la première fois que Jade Leboeuf dévoile quelques images de son mariage. Le 18 septembre dernier, elle écrivait un texte poignant à Stéphane. "Toi et moi pour la vie. Deux mois déjà depuis notre mariage et je suis toujours sur mon petit nuage avec mon homme. Quel bonheur de trouver son double, de trouver quelqu'un avec les mêmes valeurs, la même vision de la vie et les mêmes goûts", écrivait-elle.

L'ancien candidat de Secret Story a, quant à lui, posté une photo la veille de Noël. On y voit le couple face à face le jour J et la légende ne laisse aucune place au doute : "La fin d'année approche, j'ai envie de vous souhaiter de bonnes fêtes et de bons moments avec vos proches mais je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui n'auront pas cette chance. Que ce soit à cause des grèves ou de la vie qui parfois n'est pas toujours équitable. Les réseaux sociaux sont les vitrines de moments de bonheur égoïstement étalés et dont la plupart ne sont qu'une minutieuse sélection qui fausse totalement la réalité. Un miroir aux alouettes utilisé exactement comme sa conception le prévoit. On pourrait développer le sujet sans fin mais pour faire court, je souhaite à tout le monde de ne focaliser que sur le positif. N'oubliez pas que se comparer aux autres n'est qu'une perte de temps et que le bonheur se trouve à l'intérieur de chacun." Chacun son style pour les voeux de la nouvelle année !