Jade Leboeuf en transparence avec son mari pour une soirée parisienne

Au lieu de rester chez soi à regarder déprimer en regardant un film, plusieurs personnalités françaises avaient fait le choix d'assister à la finale du concours Top Model International, le dimanche 19 janvier 2020. Le gratin parisien avait donc rendez-vous au Lido, célèbre établissement parisien. Plusieurs célébrités ont défilé sur le photocall de l'événement organisé par Jérémy Urbain.

Tout d'abord la superbe Adriana Karembeu, venue avec sa soeur Natalia, a pris la pose avec l'ancien mannequin franco-indien Satya Oblette. Ils étaient respectivement présidente et président du jury. Ils ont dû élire un gagnant et une gagnante parmi 150 mannequins de pays différents. Kamolrat Suwannawong et Lucas Moens ont été désignés vainqueurs.

L'influenceuse Jade Leboeuf était là, accompagnée de son mari Stéphane. Le superbe mannequin français Marine Dauchez était de la partie, tout comme le créateur de mode Christophe Guillarmé et la chanteuse Élodie Frégé, autrefois juré de la Nouvelle Star (M6). Le danseur de Danse avec les stars (TF1) Maxime Dereymez était présent lors de cette belle cérémonie, à l'image de l'ancienne membre des Kids United, Nilusi.

Le chauffeur de salle de TPMP, Éric Mendes, était là, comme le jeune artiste Max Angel et la superbe Tiziana Di Garbo, révélée par le concours Top Model Belgium, lui aussi organisé par Jérémy Urbain. Notons la présence remarquée de l'ancienne Miss France Maeva Coucke, de l'artiste Patricia Contreras ou encore de la chanteuse bruxelloise Alo Wiza.