Jade Leboeuf enceinte et nue sur Instagram : elle répond aux critiques

Peu de temps après l'avoir mis en ligne, celle-ci a en effet écrit en story : "Ma réponse quand des meufs me demandent pourquoi je pose nue enceinte", a-t-elle affirmé, accompagnant son message d'un doigt d'honneur. Une réponse qui a le mérite d'être claire.

Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues, ancien candidat de Secret Story, ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 15 mars dernier : "Notre amour se concrétise. Cela fait un peu plus de 4 mois que nous gardons cet événement pour nous et que nous vivons sur un petit nuage à imaginer la venue de notre fils. Eh oui nous attendons un petit garçon, notre ange, qui représentera notre amour", avait alors déclaré la future maman, toujours sur Instagram. Juste avant la naissance, le couple fêtera ses deux ans de mariage le 12 juillet prochain.