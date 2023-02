Frank Leboeuf : Sa fille Jade incendiaire en lingerie fine pour préparer la Saint-Valentin

C'est la fête des amoureux, mais cette année, les passionnés de football vont devoir faire un choix entre l'amour et le sport. Hasard du calendrier, c'est ce soir-là que le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich lors d'une confrontation très attendue en Ligue des champions. Un match très attendu et c'est possible qu'un fondu de foot comme Frank Leboeuf ait du mal à faire un choix. Le champion du monde 98 a parfaitement su se reconvertir en comédien de talent, ainsi qu'en consultant à la télévision et la radio. À côté du football, le sportif de 55 ans est un père de famille heureux, papa de deux grands enfants, dont Jade Leboeuf, devenue une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux.

À 32 ans, la jolie brune est une femme mariée avec le beau Stéphane Rodrigues et le couple est déjà parent d'un petit garçon prénommé Elon James. Elle n'hésite d'ailleurs pas à partager son quotidien et sa vie de famille sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 150 000 abonnés. Très amoureuse de son mari, elle pense déjà aux tenues qu'elle pourrait porter le jour de la Saint-Valentin et elle a publié une petite vidéo dans laquelle elle propose 4 looks particulièrement sexy pour la journée des amoureux. "C'est quoi ton mood pour la Saint Valentin cette année? Moi c'est 1 et 2", écrit-elle en commentaire, ajoutant un emoji tête de diable.

4 tenues plus affriolantes les unes que les autres

Si la première tenue fait déjà monter la température, la seconde est plus que torride. Uniquement vêtue d'une longue chemise blanche transparente et de sous-vêtements noirs, Jade Leboeuf laisse apparaître sa plastique parfaite. De quoi faire plaisir à son amoureux, qui n'a pas mis longtemps à réagir. "Moi je sais pas pourquoi, mais je dis mood 3 et 4", lance-t-il sur le ton de la blague.