Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues fêtent le 1er anniversaire de leur fils Elon, une touchante vidéo

Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues fêtent un jour particulier. Le 9 août 2020, le jeune couple accueillait son premier enfant, Elon James. Sur Instagram, la fille unique de l'ancien footballeur Frank Leboeuf et son amoureux ont donc décidé de marquer le coup ! Pour célébrer les 1 an de leur fils, ils ont partagé une vidéo pleine de souvenirs intimes et de moments de vie.

Sur une chanson de Djénaé, on peut voir Elon dans son bain, en sortie, en pleine sieste, sur son tapis d'éveil en train de gazouiller ou encore en pleine discussion avec Atlas, le chien. Le petit évolue à vue d'oeil ! Emus de voir leur bébé devenir un petit bonhomme, les jeunes parents ont partagé leur émotion à travers un post. "1 an de toi. Ça y est, tu as un an. Chaque jour qui passe je te vois grandir, évoluer. Chacun de tes gestes, chacune de tes mimiques me fascinent et me font découvrir qui tu es. Tu es ma plus belle réussite! Je t'aime d'Amour mon didou", a légendé Stéphane Rodrigues, photographe, modèle et ancien candidat de Secret Story 8.