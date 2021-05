Jade Leboeuf bloquée en famille en Turquie, elle s'explique depuis sa "belle prison"

Il y a un peu plus d'une semaine, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues (Secret Story 2014) ont décidé de s'offrir un break en famille sous le soleil de Turquie. Accompagnés de leur fils Elon James (9 mois), les amoureux se sont également envolés avec les parents de Stéphane Rodrigues et quelques amis. Sur Instagram, ils ont partagé avec leur communauté leurs aventures de rêve, au bord d'une piscine, sur un bateau ou encore à la plage. Bien ressourcé, le groupe était fin prêt à quitter le pays pour retrouver son quotidien. Mais le coronavirus en a décidé autrement.

En effet, dimanche 30 mai 2021, Jade Leboeuf a pris la parole sur Instagram pour expliquer qu'elle était bloquée en Turquie. "Hello à tous ! Je voulais vous faire un petit update de notre séjour qui ne se termine pas en beauté parce qu'on est cas contact, quelqu'un a été testé positif. On était censé partir demain sauf qu'on doit s'isoler et faire une dizaine en Turquie", a-t-elle annoncé. Un imprévu qui n'ennuie pas tant que ça la jeune maman...

"En toute honnêteté, au début on était assez contrariés parce qu'ils ont refusé que tout le monde se fasse retester comme il n'y a eu qu'un test positif", a-t-elle déploré. La fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf n'a toutefois eu d'autre choix que de se résoudre au protocole local. "On avait plein plein de choses de prévues au retour mais voilà, c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce sont les risques de voyager, on assume totalement".

Une belle prison

Pour aider à accepter ce contre-temps, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues ont choisi d'investir une somptueuse villa pour passer leur isolement. Un beau lot de consolation. "Pour protéger nos proches et aussi respecter les lois ici, on a loué une villa, parce qu'on ne pouvait pas rester à l'hôtel à part si on s'isolait dans une chambre pendant dix jours mais c'est très compliqué vous pouvez sûrement le comprendre. (...) On se dit qu'on prolonge nos vacances, et au moins on est dans un super joli cadre, on va pouvoir bronzer un peu plus", a-t-elle relativisé.

La jolie brune a pris soin de partager des images du lieu où elle se trouve, et force est de constater que le couple s'est trouvé un petit paradis. "C'est une belle prison", a-t-elle commenté sous une photo de la maison avec jardin et piscine (voir diapo).