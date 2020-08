Jade Leboeuf maman : le visage de son fils dévoilé, sublimes photos

Il ne manquait plus que la photo du visage du bébé ! Depuis le 9 août 2020, date de naissance du bébé de Jade Leboeuf, fille de l'ex-footballeur Franck Leboeuf, et de son mari Stéphane Rodrigues, ex-star de Secret Story, les informations concernant le niveau-né ont été révélées au compte-gouttes. Vendredi 14 août 2020, on sait enfin à quoi il ressemble.

"Je ne pensais pas que c'était possible d'aimer autant et de vouloir tout sacrifier pour son bonheur. Bienvenue à notre petit Elon James. Le fruit de notre amour @rodriguessteph", a écrit Jade Leboeuf en légende de deux photos où elle tient son fils dans les bras. L'occasion pour elle de se dévoiler pour la première fois depuis l'accouchement, elle le fait en robe rouge et de montrer son bébé. Elon James baille et regarde dans la direction de sa maman. Sur l'autre photo, il a droit à doux baiser de sa mère et il le savoure les yeux fermés.