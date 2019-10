Jade Leboeuf : Topless pour son mari, qui pose en slip

Et Stéphane Rodrigues n'a rien à envier à son épouse en matière de mannequinat. Lui aussi use de sa photogénie sur un cliché pris par Jade Leboeuf.

En slip blanc Calvin Klein, Stéphane expose ses nombreux tatouages et fait preuve d'autodérision en légende de sa publication : "Quand je pose devant un miroir en slip et que je sais pas quoi faire de mes mains, je finis par me gratter la tête. Et toi tu fais quoi de tes mains quand tu veux avoir l'air naturel ?"