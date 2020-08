Jade Leboeuf maman : le prénom original de son bébé dévoilé et nouvelle photo

Jade Leboeuf, fille de l'ex-footballeur Franck Leboeuf, et son mari Stéphane Rodrigues, ex-star de Secret Story, ont accueilli leur fils. Une nouvelle annoncée en premier par le papa le 9 août 2020. Si le sexe du bébé avait été dévoilé bien avant sa naissance, une fois l'enfant là, le prénom avait été gardé secret. Plus maintenant !

Le 13 août 2020, c'est encore le papa qui a donné des nouvelles du bout de chou. En légende d'une sublime photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir les mains du nouveau-né tenant celle de son père, le mannequin a révélé (enfin) le prénom de cette merveille via un émouvant texte : "Je serai ton guide mais tu choisiras ton chemin. Je te donnerai les clefs de la vie mais tu feras tes expériences. Je te transmettrai mon savoir mais tu exploreras le monde à ta façon. Je te montrerai les différentes plumes mais tu choisiras celle avec laquelle tu écriras l'histoire de ta vie. Tu es né le 9 août, le jour de la Saint Amour et ce n'est pas un hasard parce qu'avec ta maman, on t'aime déjà. Bienvenue sur terre Elon James."

Le fils de Jade Leboeuf et de Stéphane Rodrigues s'appelle donc Elon James et est né le 9 août 2020.