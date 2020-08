Jade Leboeuf maman : Première photo du bébé et touchant message

Le 9 août 2020, Jade Leboeuf, fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf, et son mari Stéphane Rodrigues, ex-candidat de Secret Story, ont accueilli leur fils. Si l'annonce de la venue au monde de cet enfant a été faite de façon discrète par le papa, mardi 11 août 2020, il a annoncé qu'il révélerait bientôt le prénom de l'enfant. Sa femme quant à elle a carrément publié une photo du bébé et un joli texte en story de son compte Instagram.

Comme on a pu le voir sur le célèbre réseau social, à 13h54 précisément Jade Leboeuf et bébé ont quitté la maternité. Leur fils était lové dans son siège bébé pour rentrer à la maison, en voiture. Un grand moment pour le trio qui va enfin pouvoir commencer sa nouvelle vie. C'est surtout l'occasion de découvrir la première photo du fils de Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues. Son visage était bien sûr caché par un gros émoticône coeur pour préserver son identité.

Si le papa était aussi très heureux de partager cette sortie d'hôpital avec ses abonnés, la maman a de son côté écrit un doux texte. Un bel hommage à son fils et à son mari. "Je suis émue. Émue d'avoir enfin rencontré mon fils qui a partagé mon corps pendant neuf mois, émue de voir Steph dans son rôle de père et porter son fils comme si il l'avait toujours fait, émue du soutien permanent et de l'amour de nos proches et émue par vos messages bienveillants. Je lis vos messages, même si je ne peux pas répondre à tout car je me concentre sur notre petite famille, mais je suis très touchée par vos mots."

Le 9 août, c'est en story de son Instagram que le papa a dévoilé la naissance de son enfant. "9 août 2020, 12h45", avait-il écrit alors que les paroles de la chanson Just the Two of Us, chantée par Will Smith, défilaient en fond. "Depuis le moment où le docteur t'as placé dans mes bras, je savais que je rencontrerais la mort avant de laisser quelqu'un te faire du mal (...). "Depuis l'hôpital pendant cette première nuit cela m'a pris une heure pour juste installer le siège bébé dans la voiture", pouvait-on lire en anglais.