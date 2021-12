Jade Leboeuf succombe à la chirurgie esthétique : "satisfaite", elle dévoile une 1ère photo post-opératoire

Le 9 août 2020, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues ont reçu le plus beau des cadeaux : leur fils Elon James. Un premier enfant pour le couple qui le comble de bonheur au quotidien. Sur un petit nuage, la fille de Frank Leboeuf regrette tout de même d'avoir changé physiquement pendant sa grossesse. Un changement qui fait apparaître de nouveaux complexes. C'est pourquoi Jade Leboeuf a pris la décision d'y remédier grâce à la chirurgie esthétique.

Les internautes s'en doutaient et elle l'a confirmé ce mercredi 1er décembre 2021. En story Instagram, la jolie brune de 30 ans s'est dévoilée portant une brassière un peu spéciale et pour cause : elle doit maintenir sa nouvelle poitrine (voir notre diaporama). "Certaines l'auront remarqué, je porte la même brassière depuis une semaine", a-t-elle avoué. Et pour elle de s'expliquer : "Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de retrouver ce que j'ai perdu. Mon corps s'est transformé pour me donner la plus belle chose au monde, mon fils. Mais cette transformation m'a fait perdre la poitrine dont j'étais si fière, ce qui s'est transformé en un réel complexe. C'est pour ça qu'après beaucoup de réflexion, de recherches et après avoir retrouvé mon corps et poids d'avant, j'ai décidé de passer le cap."

Jade Leboeuf a indiqué "guérir très bien de l'intervention", laquelle s'est apparemment déroulée "à merveille". Et si elle doit encore faire preuve de patience avant de pouvoir se débarrasser de sa brassière, elle est déjà "extrêmement satisfaite du résultat !"