Jade Leboeuf maman : sa ligne retrouvée, elle fait du topless à la plage

Depuis plusieurs jours, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues profitent d'un break en amoureux sur l'île de Saint-Barthélémy, sans leur fils Elon James, né il y a 5 mois. Le couple, qui entretient une belle relation avec ses abonnés, fait donc rêver ces derniers avec des photos de plage de sable fin, de mer et de sorties en maillot de bain.

En revanche, la fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf donne un peu moins envie lorsqu'elle dévoile son visage. Et pour cause, la jolie jeune femme souffre d'une grosse infection à l'oeil depuis qu'elle est arrivée. Pour ne pas aggraver son cas, Jade doit alors "éviter le vent, bien (se) protéger le visage du soleil et continuer son traitement", comme elle a pu le confier le 14 janvier dernier.

Pas question pour autant que cette méchante infection, qui s'apparente à un orgelet, ne gâche ses vacances. La jeune maman a trouvé la parade parfaite pour se régaler malgré tout : elle porte désormais un patch sur l'oeil. Une petite astuce qui lui donne facilement des airs de Pirate des Caraïbes, que Jade Leboeuf compense en faisant du topless à la plage. Via sa story Instagram, elle a en effet dévoilé une photo d'elle dans son plus intime appareil, prenant quand même soin de cacher sa poitrine. "Je profite un max quand même", commente-t-elle sur l'image, à découvrir dans notre diaporama. L'occasion de constater que les kilos pris lors de sa grossesse ne sont plus qu'un lointain souvenir.

Plus tard dans la journée, Jade a donné de ses nouvelles. "Ça va un peu mieux. Il (l'orgelet, ndlr) s'est percé hier, je vous passe les détails, c'est un peu dégueu. Mais au moins, il commence à dégonfler, ça commence à aller beaucoup mieux", s'est-elle réjouie.