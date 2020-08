Jade Leboeuf maman : un bébé parfait, mais un ventre "mou et distendu"

Voilà maintenant plus d'une semaine que Jade Leboeuf a donné naissance à son premier enfant : un petit garçon baptisé Elon James, arrivé le 9 août 2020 au Luxembourg. Après avoir profité dans l'intimité de cet heureux événement avec le papa, son mari Stéphane Rodrigues, la jeune maman a donné de ses nouvelles sur Instagram jeudi. L'occasion pour la fille de l'ex-footballeur Frank Leboeuf d'évoquer le corps post-partum...

Tout en remerciant ses abonnés pour leurs messages enthousiastes, la jolie brune de 29 ans a confié être "totalement émerveillée" par son fils : "On se porte tous très bien, c'est un petit ange, il pleure très très rarement, il dort bien... C'est notre bébé parfait, on l'aime tellement, tellement, tellement." Jade Leboeuf a ensuite pris le temps de parler de son corps après l'accouchement. Avec honnêteté, la jeune maman n'a pas caché qu'il lui était difficile de l'accepter : "Il s'est distendu, surtout le ventre, pendant ces neuf mois de grossesse. Il ne peut pas revenir du jour au lendemain à ce qu'il était avant, a-t-elle affirmé en Story Instagram. C'est difficile de s'habiller parce qu'on a un ventre mou, on dirait qu'on est enceinte de quelques mois même on ne l'est pas parce que le bébé est là."