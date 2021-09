"Je vis très bien !" : Frank Leboeuf cash sur son beau salaire, son patrimoine...

Depuis 2005 et la fin de son contrat au Qatar, l'ex-footballeur Frank Leboeuf multiplie les cordes à son arc : comédien, metteur en scène, consultant... S'il gagne inévitablement moins d'argent aujourd'hui, il est toutefois à l'aise financièrement grâce à la fortune qu'il a mis de côté pendant sa carrière de sportif.

Longuement interrogé par le magazine Closer, Frank Leboeuf a accepté d'évoquer ce sujet très délicat. Cash, l'ancien pro du ballon rond, aujourd'hui âgé de 53 ans, déclare : "De Strasbourg à Chelsea, j'ai quadruplé mon salaire et c'est le club qui payait mes impôts, je gagnais 130 000 euros par mois. C'était déjà honteux par rapport à Michel Platini qui gagnait beaucoup moins. Avec cet argent, je me suis fait plaisir."

Si on imagine volontiers que l'ex-footballeur a sans doute eu quelques craquages pas toujours utiles, il a toutefois vu plus loin que le bout de son nez et a investi. "J'ai construit une super maison avec piscine intérieure à Aix-en-Provence. Certains disaient que j'avais pris la grosse tête mais, pour moi, c'était juste de l'investissement. En France, c'est honteux de gagner de l'argent. Je n'ai aucun problème pour parler d'argent. Quand je suis parti jouer au Qatar, ce n'était pas pour ses dunes de sable, mais pour remplir mon compte en banque...", ajoute Frank Leboeuf.

L'ex-joueur aux 50 sélections en Equipe de France a aussi pensé à mettre de l'argent de côté en plus de se payer un toit sur la tête. "Je ne touche pas à mon capital. J'ai la chance de vivre de mon travail (...) Je vous rassure, je vis très bien !", précise-t-il avec une grande transparence, rare dans le show business. Conscient de la valeur de l'argent depuis son enfance passée dans un milieu modeste, Frank Leboeuf ajoute au passage qu'il "n'aide pas financièrement" ses enfants - Jade et Hugo - pour "qu'ils se bougent par eux-mêmes" et ne soient pas taxés de "gosses de riche".

A noter que Frank Leboeuf sort un livre intitulé Y croire pour soi (Le courrier du livre).

