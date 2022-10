Frank Leboeuf : Sa femme Chrislaure a fait partie du premier girls band français !

C'est une histoire d'amour qui s'est faite en plusieurs temps, mais aujourd'hui, Frank Leboeuf et sa femme Chrislaure semblent plus heureux que jamais. Les deux tourtereaux se rencontrent pour la première fois en 1998, une semaine après le titre de champion du monde de l'ancien footballeur, mais à l'époque, la belle brune est mariée à Fabrice Santoro et lui est en couple avec la mère de sa fille Jade. "En 2010, je venais tout juste de sortir de scène (...) quand elle m'a interpellé : "Frank ?". Quelques jours plus tard, on était en couple. On s'est mariés en 2013 sur un bateau à Paris, on voulait une belle cérémonie mais sans en faire trop, on avait 80 invités", raconte-t-il aujourd'hui dans les pages du magazine Ici Paris.

Une belle histoire entre l'ancien sportif, devenu depuis près de 20 ans maintenant un comédien à succès. Il joue actuellement dans la pièce Drôle de campagne et on l'a vu dans plusieurs séries télévisées, mais ce n'est pas le seul artiste de la famille puisque Chrislaure a elle aussi un passé dans le showbiz. "Je l'admire beaucoup, lance Frank Leboeuf. Elle a été danseuse classique et aurait dû devenir danseuse étoile sans une grave blessure. Chrislaure a une classe hors-norme et elle est d'une beauté fracassante."

Chrislaure membre du groupe So What au milieu des années 90

Toujours aussi amoureux de sa femme, Frank Leboeuf ne tarit pas d'éloges à son sujet et va même jusqu'à raconter une anecdote pour le moins croustillante sur elle. "Elle a été comédienne, mannequin et elle a même participé au premier girls band en France qui s'appelait les So What en 1995", révèle celui qui a refusé de participer à Danse avec les stars par le passé. Si l'on connaît moins Chrislaure et que ce fameux girls band n'est pas vraiment resté dans les mémoires, cette dernière possède donc une fibre artistique très développée, comme son mari vient de le dévoiler.