Frank Leboeuf : Sa femme Chrislaure mariée pendant longtemps avec un sportif très célèbre !

C'est l'histoire d'un champion du monde qui se rêvait acteur et qui a réussi à gagner son pari. Après une carrière de footballeur de très haut niveau qui l'a notamment vu passer par l'Olympique de Marseille ou Chelsea, Frank Leboeuf a décidé de changer complètement de carrière pour se consacrer à son autre passion, le théâtre. Il part à Los Angeles en 2004 pour suivre des cours et au fur et à mesure, il va commencer à se faire un nom, pour devenir aujourd'hui un acteur bien installé en France. Il est actuellement à l'affiche de la pièce Drôle de campagne dans laquelle il joue le rôle d'un politicien lancé dans l'élection présidentielle, mais on a pu le voir dans plusieurs séries télévisées, à l'image de Camping Paradis ou encore Nos chers voisins.

Si tout va pour le mieux sur le plan professionnel, c'est également le cas dans sa vie privée. Papa de deux enfants, dont la sublime Jade Leboeuf, le comédien de 54 ans vit une belle histoire d'amour avec Chrislaure, la femme de sa vie, avec qui il s'est marié en juillet 2013. Pourtant, lorsqu'il la rencontre, "une semaine après la victoire à la Coupe du monde en 1998", cette dernière est en couple avec un autre sportif très connu, le tennisman Fabrice Santoro. En effet, Chrislaure rencontre son premier amour en 1994 et ils vont même avoir une fille ensemble, Djénaé. Après une belle histoire de plus de 13 ans, le couple se sépare en 2007. Au moment de leur rencontre, Frank Leboeuf est lui aussi en couple avec une certaine Betty et ce n'est que bien que années plus tard que l'histoire va se concrétiser.

En 2010, je venais tout juste de sortir de scène quand elle m'a interpellé : "Frank ?". Quelques jours plus tard, on était en couple

"J'ai toujours trouvé que c'était une fille magnifique. On se recevait à la maison, notamment à Londres, mais je n'ai jamais eu d'arrière-pensée. Et puis en 2010, je venais tout juste de sortir de scène (...) quand elle m'a interpellé : "Frank ?". Quelques jours plus tard, on était en couple", raconte Frank Leboeuf dans les pages du dernier Ici Paris, avant de conclure : "On s'est mariés en 2013 sur un bateau à Paris, on voulait une belle cérémonie mais sans en faire trop, on avait 80 invités".