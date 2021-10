Danse avec les stars : cette somme refusée par Frank Leboeuf pour y participer

Participer à Danse avec les Stars est une opportunité souvent très souhaitée par de nombreuses personnalités. Mais pour d'autres, cela se négocie. Invité sur RTL, ce samedi 30 octobre 2021, Frank Leboeuf s'est souvenu de la proposition qu'il a reçu de la part de TF1.

Reçu par Eric Dussart et Jade dans l'émission On Refait La Télé, Frank Leboeuf était venu faire la promotion de son livre Y croire pour soi (ed. Le Courrier du Livre). L'ancien footballeur devenu consultant et comédien s'est d'ailleurs épanché sur la proposition qu'il a reçue pour participer au télé-crochet de danse. "J'ai failli participer à Danse avec les stars, avec mon épouse, parce qu'elle est danseuse. Je voulais créer un couple et j'avais proposé ça", a-t-il d'abord confié, déclarant ensuite : "Ça avait presque été accepté. On avait même fait des essais."

Une proposition faite il y'a "cinq ou six ans" mais qui ne s'est pas concrétisée pour une bonne raison. En effet, le compagnon de Chrislaure Nollet a précisé que sa participation ne s'est pas faite car il a "commencé à parler argent." Car après avoir demandé la somme perçue par Djibril Cissé et David Ginola, suite à leurs participations à l'émission, le père de Jade Leboeuf a ensuite décidé de ne pas accepter l'offre qui lui a été proposée.

Une faible somme ?

"J'oublie pas que j'ai un statut. Les télévisions ont oublié qu'il y a un statut et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en fonction de son statut, de son standing", a-t-il ajouté, avant de conclure : "Si moi je dis oui à 15 000 euros, et qu'ils prennent quelqu'un qui a moins de standing que moi, qui vient de démarrer, on va lui proposer combien ?"

Rappelez-vous en 2017, Ophélie Winter avait évoqué sur le plateau de Touche pas a mon poste la proposition qu'elle a reçue de la part de TF1 pour qu'elle participe au programme. Face à Cyril Hanouna et sa bande, cette dernière avait rapporté que la première chaîne lui avait proposé 100 000 euros.