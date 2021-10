Danse avec les stars : l'émission truquée ? La fille de Marie-Claude Pietragalla balance...

Déjà soupçonnée d'être truquée après les propos de Chantal Ladesou en 2019 et d'Anouar Toubali en 2018, c'est désormais la fille de l'ancienne jurée Marie-Claude Pietragalla qui sous-entend que les gagnants de l'émission Danse avec les stars seraient déjà choisis à l'avance. Sur son TikTok, Lola Derouault a notamment avancé que les notes des jurys étaient décidées avant le prime. La jeune femme assure également que "l'applaudissement du public est géré par un chauffeur de plateau" et que "certaines stars sont exécrables mais gentilles devant les caméras"...

Interrogée sur le plateau de TPMP ouvert à tous le 29 octobre 2021 sur C8, la chroniqueuse Emilie Lopez a confié être choquée par les propos de la fille de la chorégraphe française. "C'est complètement impossible que ce soit truqué. Je vais vous donner un exemple, il y a deux semaines Aurélie Pons se casse la gueule en dansant. Si jamais les notes étaient décidées en avance, vous croyez pas que ça aurait été compliqué pour eux ?" dit-elle, "Non parce qu'une chute est un incident de danse", lui répond Benjamin Castaldi, visiblement sceptique lui aussi sur l'authenticité de l'émission.

"Moi j'ai eu Chris Marques au téléphone poursuit la chroniqueuse, Il m'a dit qu'il ne comprenait absolument pourquoi elle avait dit ça, encore plus la fille de Marie-Claude Pietragalla parce que Pietra c'est vraiment la personne à qui on peut rien imposer. Ce qu'il m'a expliqué c'est qu'avant chaque prime, ils ont une réunion avec les jurés et la production où ils se disent 'Bah voilà on va avoir tel tableau, telle chose' et on leur rappelle ce qu'ils ont dit la semaine précédente. Par exemple, ils vont prendre un candidat, ils vont dire 'Chris la semaine dernière t'avais dit à machinette de bien surveiller ses chevilles' et comme ça il a bien dans la tête ce qu'il a dit la semaine précédente. Mais c'est tout ! On ne leur impose absolument rien c'est pas possible de leur imposer quoi que ce soit !"