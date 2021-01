Jade Leboeuf attaquée sur un choix personnel, elle partage sa colère : "Stop à la culpabilisation !"

Le 9 août 2020, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues sont devenus parents pour la première fois. Le couple a accueilli un petit garçon prénommé Elon James. Souhaitent-ils agrandir leur famille à l'avenir ? La jeune femme de 30 ans a répondu à cette question en story Instagram, le 19 janvier 2021. Et cela n'a pas plu à certains abonnés.

A l'instar de Caroline Receveur, Iris Mittenaere ou Kelly Vedovelli, Jade Leboeuf a organisé une session de vrai/faux avec ses abonnés. L'un d'eux lui a demandé si Stéphane et elle souhaitaient avoir un autre enfant. "On en a toujours voulu qu'un. On n'est pas à l'abri de changer d'avis mais pour l'instant, on n'en ressent pas l'envie", a-t-elle répondu. A en croire la fille de Franck Leboeuf, sa story en a choqué plus d'un et la jeune maman aurait reçu plusieurs messages en privé.

Agacée, Jade Leboeuf a donc tenu à faire une petite mise au point. "Je rebondis sur le sujet d'avoir plusieurs enfants car ça a l'air d'en choquer plus d'une... Tout d'abord c'est notre choix ! Je ne me permettrais jamais de juger qui que ce soit sur ses choix de vie et de famille, ça me dépasse qu'on ne puisse pas en faire autant ! Si tu veux avoir 17 gosses ou 2 ou 1 ou même aucun, c'est ton choix. Mais ne viens pas emm*rder les autres avec les leurs.