Iris Mittenaere, un recours à la chirurgie esthétique ? "Je ne suis pas contre mais..."

En 2016, le destin de la belle Iris Mittenaere a basculé. La jolie brune a été élue Miss France avant d'être sacrée Miss Univers ! Depuis, elle est devenue animatrice télé, meneuse de revue au Paradis Latin, et influenceuse. Sur Instagram, la reine de beauté est suivie par plus de 2,6 millions de personnes. Avec ses followers, l'amoureuse de Diego El Glaoui partage son quotidien et mardi 19 janvier 2021, elle s'est livrée sans filtre sur son rapport au corps et à la chirurgie esthétique lors d'une session vrai/faux.

La silhouette parfaite d'Iris Mittenaere semble irréelle. À tel point que certains internautes se demandent si la belle est passée sur le billard, notamment pour une augmentation mammaire. "C'est faux, répond-t-elle. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique." Mais la jeune femme de 27 ans précise tout de même ne pas être "contre" cette pratique, même si de son côté elle "n'en a pas eu envie". "J'aime le naturel", explique-t-elle.

Iris Mittenaere "mange beaucoup" et c'est "gênant"

Autre affirmation sur le physique de la brunette : "Tu es très attentive à ton alimentation." Encore une fois, c'est raté ! "Faux", lance Iris Mittenaere. Et de détailler : "Je mange beaucoup, et ça fait parfois des moments gênants. Les gens pensent parfois bien faire en me faisant des repas light... Le problème, c'est que j'ai besoin de beaucoup manger pour être bien dans ma tête et être en forme. Quand je bosse, il faut que le repas du midi soit consistant. Et c'est d'ailleurs la première chose que je demande le matin. Ça fait beaucoup rire mes agents."

Mais pas question pour elle de se nourrir de malbouffe. Iris Mittenaere souhaite bien manger, en bonne quantité. C'est pourquoi elle prend soin "d'équilibrer comme [elle] peut [ses] assiettes" sans toutefois se priver.

Rappelons que, plus jeune, l'ancienne candidate de Danse avec les stars en 2018, a souffert de moqueries sur son physique. Ses camarades la trouvaient "maigre" et la qualifiaient de "pique à brochette". "Il me faudra beaucoup de temps pour être en paix avec mon image et parvenir à me trouver jolie", a-t-elle écrit dans son livre Toujours y croire (éd. Harper Collins). Aujourd'hui, sa beauté fait l'unanimité.