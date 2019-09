Gilbert Bécaud : La maison de sa fille Anne incendiée, un corps retrouvé

Saint-Pierre-de-Maillé, dans la Vienne : lieu-dit La Bauge. Le mardi 3 septembre 2019, vers 8h du matin, les pompiers sont alertés par les voisins paniqués à la vue d'une maison en flammes. Malgré un combat acharné, les soldats du feu ne parviennent pas à sauver l'habitation et retrouvent les ossements d'une victime non identifiée. Or, cette maison dont il ne reste rien appartenait à Anne Bécaud, la fille de Gilbert Bécaud née en 1966. Comme le rapportent les quotidiens locaux, dont le journal viennois Centre Presse, les enquêteurs n'ont toujours pas pu déterminer qui était présent au moment de l'accident. Des analyses ADN sont en cours.

Plusieurs éléments permettent toutefois de craindre le pire. Comme le rapporte France Bleue, s'il est impossible pour l'heure d'en savoir davantage, la voiture d'Anne Bécaud était bien garée devant la demeure. Sa petite soeur, Emily, a quant à elle laissé entendre sur les réseaux sociaux que le clan Bécaud était actuellement mis à mal. "Mes ami(e)s, un drame frappe actuellement notre famille, se désole-t-elle sur Facebook. Nous vous demandons de rester très vigilant(e)s sur les informations relayées et de ne pas chercher à nous joindre en direct tant que le procureur de Poitiers n'a pas délivré les résultats de l'enquête en cours. Merci de votre compréhension."