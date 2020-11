Gilles Azzopardi (Plus Belle la Vie, Sous le soleil) : Mort du comédien à 53 ans

Le 19 octobre dernier, ce comédien qu'on a pu voir dans Plus belle la vie ou Sous le soleil expliquait avoir frôlé la mort à cause "d'un choc sceptique dû à une infection majeure". Placé en réanimation, il avait été tiré d'affaire. "Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure", avait-il déclaré. Au début du mois, cet artiste touche à tout s'était même lancé dans l'écriture de son premier roman, confiant que son état de santé le tenait "éloigné des plateaux de tournages". On n'en saura pas plus sur sa maladie. Il laisse derrière lui une épouse, Cathy, et leur fils.

On a déjà pu voir Gilles Azzopardi de nombreuses fois à la télévision, notamment dans Sous le soleil, Plus belle la vie, No Limit ou encore Enquêtes réservées. Il avait également déjà touché à la mise en scène, notamment au théâtre.