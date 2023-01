Guillaume de Tonquédec, découverte macabre dans sa famille : "Ses chairs étaient encore molles"

Tous les spectateurs ont son nom sur les lèvres. Guillaume de Tonquédec est actuellement à l'affiche de la comédie Times Square, qui se jouera les 7 et 8 mars prochains à Monaco, mais aussi le 8 avril suivant à Fréjus. L'acteur, qui incarne un prof d'arts dramatiques passé de mode dans cette pièce de théâtre, sera également à l'affiche, en février, du film Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon. Mais le comédien, malgré son succès fou, n'est pas le seul membre de sa famille à faire les gros titres. En 2014, c'est l'une de ses ancêtres, nommée Louise de Quengo de Tonquédec, que l'on retrouvait en Une des magazines. Et pour cause.

"On a découvert son corps, qui avait été enterré à Rennes au XVIIe siècle, dans un état de conservation parfait, rappelle Guillaume de Tonquédec dans les colonnes du journal Nice-Matin. Ses chairs étaient encore molles, ce qui paraît invraisemblable et incroyable. Comme elle était d'extraction noble, elle avait été enterrée dans un cercueil en étain. Il y avait très peu d'oxygène donc elle n'est pas entrée en décomposition. Une découverte essentielle devenue un objet d'étude." Drôle de bagage pour l'acteur césarisé, époux de Christèle Marchal, qui n'est toutefois pas étranger au monde de la science puisqu'il est le parrain deL'Institut du cerveau de Paris.

Je vis avec cette épée de Damoclès-là au dessus de ma tête

En attendant d'en savoir davantage sur la conservation des corps grâce à l'étain, il est possible de se vider l'esprit au théâtre, sur une thématique plus légère, en allant applaudir Guillaume de Tonquédec. D'autant que l'acteur, père de trois enfants, soulève de nombreuses similitudes entre ce qu'il joue et ce qu'il vit. "Je me projette évidemment dans le personnage de Matt Donovan car, à l'instar de tous les artistes, je vis avec cette épée de Damoclès-là au dessus de ma tête, soulève-t-il. On vit dans le désir des autres. On n'est pas totalement moteur de son destin, il faut que quelqu'un vous choisisse. C'est ce qui fait que ce métier est à la fois magnifique, mais aussi dérisoire et terrible." Pas de quoi s'en faire pour l'instant, semble-t-il...

Retrouvez l'interview de Guillaume de Tonquédec dans le journal Nice-Matin du 7 janvier 2023.