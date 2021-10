Guillaume de Tonquédec marié à Christèle : un coup de foudre fulgurant pour sa femme !

Ce lundi 18 février 2021 n'est pas une date comme les autres pour Guillaume de Tonquédec puisque le comédien fête aujourd'hui ses 55 ans. Une nouvelle année qu'il célèbrera très certainement entouré des siens, notamment de celle qui partage sa vie depuis de longues années, sa femme Christèle.

Le couple est discret, malgré quelques apparitions officielles ces dernières années. Les confidences sont rares mais en 2017, Guillaume de Tonquédec s'était confié comme jamais sur leur rencontre et sur le coup de foudre immédiat dont il a été victime. "C'est très difficile d'expliquer un coup de foudre. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais plus comment je m'appelais, je savais juste que j'avais envie d'être tout le temps avec elle", s'était-il souvenu auprès du magazine Nous Deux. Passée l'euphorie de la rencontre et des débuts passionnés, Guillaume de Tonquédec et sa femme ont installé leur quotidien. "Après le coup de foudre, la pluie a continué à tomber sur nous, et pour un Breton comme moi, la pluie n'est pas triste, c'est la source de la vie. Depuis toutes ces années, elle continue à irriguer notre amour", ajoutait tendrement celui qui s'est imposé comme une figure incontournable du petit écran avec son rôle de Renaud Lepic dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Il était plus récemment sur TF1 pour la série Une affaire française, inspirée de l'affaire du petit Grégory, dans laquelle il jouait le gendarme Sesmat.

Les routes de Guillaume de Tonquédec et Christèle Marchal se sont croisées alors qu'ils étaient tous les deux en vacances en Bretagne, du côté de Trégastel, dans les Côtes-d'Armor. Et c'est également en Bretagne que le couple s'est uni à Perros-Guirec, la ville d'origine de Madame dont on ne sait presque rien si ce n'est qu'elle est architecte d'intérieur et qu'elle a offert trois enfants à Guillaume de Tonquédec : Amaury, Timo­thé et Victoire. "Ils commencent à prendre leur envol et je mesure combien le temps passe vite, partageait le comédien en 2017. J'essaie d'accepter qu'ils fassent leur propre vie. Je les sens mieux armés que moi à leur âge."