Héloïse Martin victime de grossophobie sur Twitter : "C'était la fois de trop"

Coup dur pour Héloïse Martin. Samedi 27 juillet 2019, alors qu'elle participait à Fort Boyard (France 2), la jeune comédienne de 23 ans a été la cible d'attaques grossophobes sur Twitter. Ce déferlement de haine l'a poussée à quitter le réseau social. Pour Télé Loisirs, elle s'exprime.

Durant la diffusion de l'épisode, Héloïse Martin avait organisé une soirée chez elle. C'est donc entourée de ses amis qu'elle s'est découverte à l'écran, bravant des épreuves extrêmes comme se jeter dans le vide... sans quitter son téléphone, lisant au fur et à mesure les messages reçus sur Twitter. "Malheureusement, il y avait plus de commentaires sur mon poids que sur mes performances dans le jeu (...). J'ai reçu trop de messages sur mon apparence. Ça a été la goutte d'eau...", confie l'interprète de Tamara dans le film du même nom.

Des critiques "démesurées et inappropriées" qui ont profondément touché Héloïse Martin. "D'abord, ça m'a blessée. Et après, ça m'a énervée ! Je me dis : 'De quel droit les gens peuvent m'insulter alors qu'on ne se connaît pas ?' Je m'amuse, je participe à une émission que je trouve formidable. Et eux sont derrière leur ordinateur à critiquer. Je plains leur vie, lance-t-elle. J'ai même fait des captures d'écran pour envoyer à ma maman pour lui dire que j'en avais marre. Elle m'a conseillée de ne pas lire mais c'était plus fort que moi. C'était la fois de trop."

Twitter, c'est de pire en pire

Fort heureusement, l'actrice qui donne la réplique à Rayane Bensetti dans Tamara n'a pas reçu que des messages bêtes et méchants. De nombreux internautes ainsi que plusieurs personnalités, à l'instar d'Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP qui produit Fort Boyard, lui ont apporté leur soutien. "Je suis hyper touchée. Maintenant, ma décision est prise. Je suis déjà sur Instagram, c'est suffisant, confie-t-elle. Twitter, c'est de pire en pire. Maintenant que j'ai été associée à Tamara et à Danse avec les stars, les gens m'insultent direct sur mon poids. Ils savent appuyer où ça fait mal."

Lors de sa participation à DALS 9 (TF1) en 2018, Héloïse Martin avait déjà été la cible d'attaques. "Pour le coup, je n'avais rien répondu, j'avais même un peu faire genre que je n'avais rien vu (...). Je n'avais gardé que le positif mais oui j'avais reçu des messages du genre : 'Attention, elle va casser le parquet', 'Son danseur n'arrivera jamais à la soulever'... Certains commentaires m'étaient restés en travers de la gorge d'ailleurs", se souvient-elle.

Rappelons que la jeune femme, avec ses camarades le youtubeur Tibo Inshape, Philippe Etchebest, Carla Ginola, Erika Moulet et Alex Goude, a remporté 13 400 euros en faveur de l'association Pompiers Solidaires. Une somme à laquelle s'ajoute les 1500 euros gagnés lors des épreuves dans l'after.