Hermine de Clermont-Tonnerre hospitalisée : son "pronostic vital engagé"

Le 1er juin 2020, Hermine de Clermont-Tonnerre a été victime d'un accident de moto dans les rues de la capitale et a été hospitalisée dans la foulée. Une triste nouvelle relatée par le businessman Thierry Klemeniuk puis par son amie Viviane Zaniroli, organisatrice du Rallye des Princesses ; événement auquel elle a participé plusieurs fois. Le voile sur son état de santé actuel se lève et il n'est pas rassurant...

"En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une Warrior, bats-toi", a écrit sur Facebook Viviane Zaniroli. Plusieurs sites, dont Gala, ont eu vent de l'information selon laquelle la jet setteuse âgée de 54 ans serait dans un état "préoccupant". Ce qu'a confirmé le chanteur et habitué des soirées people Jean-Luc Lahaye. "J'ai appris la nouvelle. Un accident de moto très grave semble-t-il. Pronostic vital engagé. J'espère qu'elle va s'en sortir. C'est une fille que j'adore, une amie fidèle, très joyeuse, un personnage extraordinaire. Elle est maman et pour cette raison aussi j'espère qu'elle va s'en sortir", a-t-il confié sur Non Stop People. Des déclarations à prendre avec des pincettes car les proches de la star n'ont pas encore réagi.

Pour rappel, Hermine de Clermont-Tonnerre est la maman de deux enfants : Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), fruits de son mariage passé avec Alastair Cuddeford.

Hermine de Clermont-Tonnerre, issue de la noblesse de par son défunt papa, Charles Henri, 11e duc de Clermont-Tonnerre, a longtemps été une figure incontournable de la jet set après des débuts de styliste chez Dior avant de se lancer dans la communication événementielle. Le grand public a pu la découvrir sur le petit écran grâce aux émissions Fear Factor (en 2004) et La Ferme Célébrités (en 2010). Elle a aussi publié plusieurs ouvrages comme Politesse oblige : Le Savoir-Vivre aujourd'hui, Un jour mon prince viendra, mais où, quand, comment ? : Savoir-aimer, Mon prince est venu : pour un temps, pour longtemps, ou pour toujours ? ou encore L'Art et la manière du discours de mariage.