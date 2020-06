Hermine de Clermont-Tonnerre : Dans le coma après un accident de moto !

Inquiétude dans le monde de la jet set ! Hermine de Clermont-Tonnerre, une de ses plus marquantes représentantes, se trouve dans le coma. La touche-à-tout du show business a été victime d'un accident alors qu'elle circulait à moto.

C'est sur la page Facebook de Thierry Klemeniuk - ancien directeur d'établissements très connus comme Les Bains ou le Man Ray - ce mardi 2 juin qu'on a appris la terrible nouvelle. "Prions tous pour notre princesse Hermine de Clermont-Tonnerre qui a eu un grave accident de moto hier et qui est dans le coma", peut-on lire. On ne sait pas encore les circonstances de cet accident ni le lieu exact où il s'est produit mais nul doute que ses enfants, Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), fruits de son mariage passé avec Alastair Cuddeford doivent être à son chevet. Celle qui se réclame de l'étiquette de princesse, sans véritablement en avoir le titre de noblesse, a longtemps habité dans le quartier de Montmartre à Paris.

Hermine de Clermont-Tonnerre est cependant issue de la noblesse de par son défunt papa, Charles Henri, 11e duc de Clermont-Tonnerre. Elle a longtemps été une figure incontournable de la jet set après des débuts de styliste chez Dior avant de se lancer dans la communication événementielle. Elle a notamment publié les ouvrages Politesse oblige : Le Savoir-Vivre aujourd'hui, Un jour mon prince viendra, mais où, quand, comment ? : Savoir-aimer, Mon prince est venu : pour un temps, pour longtemps, ou pour toujours ? ou encore L'Art et la manière du discours de mariage.

Hermine de Clermont-Tonnerre s'est aussi illustrée en prenant part à plusieurs éditions du Rallye des Princesses, elle a été membre du jury lors de l'élection de Miss France 2003 ainsi que candidate dans deux émissions de télé-réalité : Fear Factor (2004) et La Ferme Célébrités (2010).