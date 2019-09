Italia Ricci maman : Après une grossesse XXL, elle a accouché d'un... "Gollum" !

Trêve de gentilles moqueries, l'acteur canadien connu notamment pour avoir joué dans la série The Flash et avoir incarné Fred dans les films Scooby-Doo avait rendu le 21 août un très tendre hommage à sa femme : "Mon épouse, enceinte, est la personne la plus forte que je connaisse. Alors, si vous le pouvez, faites un câlin à votre maman, parce qu'après avoir regardé Italia porter notre enfant pendant 9 mois, je sais qu'il n'y a rien que je pourrais faire qui soit aussi difficile et je sais qu'elle s'en sort beaucoup mieux que je ne le pourrai jamais. J'ai beaucoup de chance", avait-il écrit en légende d'une superbe photo en noir et blanc. Et après l'accouchement, il a dévoilé dans sa story Instagram un touchant dessin, disant qu'Italia a "utilisé son bon cadeau d'anniversaire valable pour un bébé (avec un peu de chance, un garçon)". Mignon.

Italia Ricci, qui avait débuté à l'écran dans un épisode de la franchise American Pie avant d'enchaîner les apparitions dans des séries à succès (How I Met Your Mother, Dr. House, Les Experts, Supergirl) avant d'exploser dans Designated Survivor dans le rôle d'Emily Rhodes aux côtés de Kiefer Sutherland, Adan Canto et Kal Penn, est en couple avec Robbie Amell depuis 2008. Ils se sont fiancés au cours de l'été 2014 et mariés en octobre 2016.