Jack Burns : Mort soudaine à 14 ans du "prochain Billy Elliott"

Le jeune danseur Jack Burns est décédé subitement à l'âge de 14 ans. Celui qu'on surnommait "le prochain Billy Elliott" a trouvé la mort dans des circonstances encore inconnues mais pas suspectes, selon la famille.

Depuis ses 9 ans, Jack avait intégré le prestigieux ballet Glasgow Ballet School. Popularisé grâce à ses nombreux rôles, notamment dans les séries télévisées Outlander et Plain Sight, il a été retrouvé mort dans sa maison de Greenock le 1er décembre. Il a participé à de nombreuses productions de la chaîne britannique BBC.

Son école de danse, la Elite Academy of Dance, a publié une déclaration très touchante pour rendre hommage au jeune garçon. "Comme vous le savez, nous avons perdu notre élève bien-aimé Jack Burns ce dimanche 1er décembre. Jack était un exemple pour tout le monde à la Elite Academy et il a touché le coeur de tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler et de danser avec lui depuis 2012", peut-on lire. "La famille de Jack, ses amis et nous-mêmes sommes totalement dévastés et nous manquons de mots et de réponses. La famille de Jack veut vous faire savoir qu'un service funéraire se tiendra à 10h en l'église St Mary le 12 décembre, lit-on plus loin. La déclaration invite également ses amis d'autres écoles de danse à se joindre à la famille. "Nos pensées et nos prières vont à la famille proche de Jack, et tout particulièrement à ses parents, Karen et Robert, et à son frère Rory."

Les témoignages d'amour et de soutien aux proches se sont rapidement multipliés sur Facebook, faisant souvent état de l'incompréhension face à un décès si soudain et à un si jeune âge. Jack laisse derrière lui sa mère Karen, son père Robert et son frère Rory.