Jack Ma : L'étrange disparition du 25e homme le plus riche du monde

Disparition inquiétante. Jack Ma, le milliardaire qui a fondé le célèbre site de ventes en ligne Alibaba, n'a pas donné signe de vie depuis la fin du mois d'octobre 2020 selon le Financial Times. Un fait d'autant plus étrange qu'il était tombé en pleine disgrâce, auprès des autorités, au même moment de l'année. Le 24 octobre, précisément, il s'était insurgé contre le régime chinois qui, selon ses propos, briderait l'innovation des fintech de son pays. Ce qui avait valu au 25 homme le plus riche du monde de sérieux problèmes, dont de grosses sanctions financières.

L'enquête est ouverte

Après son discours, Pékin avait effectivement décidé de suspendre l'entrée en Bourse d'Ant, la banque en ligne d'Alibaba.com, mettant sérieusement à mal les affaires de Jack Ma - et fait plongé le cours de l'action Alibaba au passage. Une enquête a même été ouverte, le 24 décembre 2020, puisque le régime communiste soupçonne l'homme d'affaires et ses associés de "pratiques monopolistiques".

Un problème d'emploi du temps

Difficile de passer à côté de l'absence médiatique de Jack Ma. Le milliardaire a complètement disparu des réseaux sociaux depuis le 10 octobre 2020, date à laquelle il annonçait un partenariat avec le prince William et d'autres entrepreneurs pour protéger la planète des changements climatiques. Le groupe Alibaba n'a fait aucune communication officielle depuis le début de l'année 2021. Jack Ma aurait également dû participer à la finale d'une émission sur l'entreprenariat africain, un programme du nom d'Africa's Business Heroes, en tant que juge. Mais il a été remplacé au pied levé par un cadre haut placé de son groupe. Un porte-parole d'Alibaba a assuré que ce changement de dernière minute était dû à un problème d'emploi du temps. La confirmation du principal intéressé serait pourtant plus rassurante...