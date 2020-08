Jackie Cruz (Flaca d'Orange Is the New Black) s'est mariée avec Fernando

En commentaires, les internautes ont été nombreux à féliciter le couple. Parmi eux, certaines personnalités ont également adressé de doux mots aux jeunes mariés. "YASSSSS!!!!!", a écrit Sarah Hyland, star de la série Modern Family. "Félicitations", a lancé Natasha Lyonne, camarade de Jackie Cruz dans Orange Is the New Black. De son côté, Tan France, l'expert en style de la série Queer Eye sur Netflix, a lui aussi félicité les amoureux, se disant "très heureux" pour eux.

Rappelons que Jackie Cruz a interprété Marisol "Flaca" Gonzales dans Orange Is the New Black depuis les débuts de la série, à savoir en 2013, jusqu'à la fin en 2019. Mais ce n'est pas tout : l'actrice a également été vue dans Good Girls, célèbre série NBC, dans le court métrage Rosa et qu'elle jouera dans Tremors : Shrieker Island, un film qui devrait sortir en octobre prochain.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !