Jacques Martin : Son fils David décrit leur relation compliquée

Il avait beau clamer que "les enfants sont formidables", la réciproque n'était pas toujours évidente. David, le fils de Jacques Martin vient de dépeindre un portrait un peu plus nuancé de son père que ce que l'on voyait à la télévision. Interrogé à propos du côté "dur" de l'animateur, il a décrit cette relation qui les liait à Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien. "Nous sommes huit, issus de quatre femmes, a-t-il rappelé sur les ondes d'Europe 1. Donc c'est sur moi, le premier, que se sont cristallisées toutes ses angoisses. J'étais nul à l'école et il se disait que son fils allait faire des études, pas de bol."

C'est finalement l'amour de la cuisine qui aura réuni les deux hommes. Jacques Martin était le petit-fils de Joannès Ducerf, chef du tsar Nicolas II de Russie. Il a, notamment, collaboré avec David sur le recueil de recette Le petit Martin de la bonne cuisine en 1995 et l'a aidé à financer certains de ses restaurants. "C'est un papa, poursuit le fin gourmet. Un papa inquiet de ce qu'allait devenir son fils. Quand j'ai choisi la cuisine il en était plutôt fier". Ce qui explique que leurs échanges aient parfois été plutôt salés...

Jacques Martin : Qui sont les femmes de sa vie ?

Il est l'aîné d'une lignée de huit. Jacques Martin, bourreau des coeurs, a d'abord épousé Annie Lefèvre, avec qui il a eu David en 1961 et Elise en 1965. Il a vécu en union libre avec Marion Game – Huguette, dans Scènes de ménages – et la comédienne Danièle Évenou, avec qui il a eu deux fils, Frédéric en 1973 et Jean-Baptiste. Il s'est ensuite marié à Cécilia Ciganer-Albeniz – désormais Cécilia Attias –, mère de Judith depuis 1984 et Jeanne-Marie en 1987. Sa dernière compagne, Céline Boisson, trente-sept ans sa cadette, lui a offert Juliette en 1994 et Clovis en 1999. Les réunions de famille devaient être plutôt mouvementées...