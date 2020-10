Jamie Foxx en deuil - Sa petite soeur DeOndra est morte à 36 ans : "Ma peine est incroyable"

Notre famille est brisée

Elle était l'une des ambassadrices de la Global Down Syndrome Foundation. DeOndra Dixon avait même reçu, de la part de l'organisme, le Quincy Jones Exceptional Advocacy Award en 2009. Sportive, elle avait raflé plusieurs médailles lors des Jeux Olympiques Spéciaux, en lancer du poids, en athlétisme, au bowling et au football. "Tu as laissé un vide dans mon coeur, conclut Jamie Foxx. Mais je le remplirai avec tous ces souvenirs. Je t'aime de tout mon être. Notre famille est brisée mais on remettra chaque miette en place grâce à ton amour." Pour tempérer ces émotions fortes, l'acteur de 51 ans est allé faire un peu de cheval en famille en début de semaine, espérant que "la paix guérisse les coeurs lourds". Il faut bien que le grand galop de la vie reprenne sa course folle...