Jamsy (Incroyable talent) : Sa brûlure était un "emprisonnement psychologique"

Mardi 29 octobre, M6 a diffusé le deuxième numéro d'Incroyable talent 2019. Un épisode notamment marqué par la prestation de Jamsy, un jeune danseur de 28 ans. Interrogé par Télé Loisirs, l'ami de Dakota et Nadia (finalistes de La France a un incroyable talent 2018) est revenu sur le drame qu'il a connu à l'âge de 4 ans et sur sa prestation face aux jurés Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine.

Alors qu'il était dans son lit en train de dormir, une bougie posée près de son lit est tombée. Elle a enflammé son pyjama et une partie de son bras gauche. C'est sa maman qui l'a sauvé des flammes et qui l'avait vite emmené à l'hôpital afin qu'il subisse une greffe de peau. Cette particularité a fait qu'il avait subi les moqueries de ses camarades durant son enfance. Des commentaires négatifs qui l'ont poussé à cacher sa main comme il l'a expliqué à nos confrères : "J'ai ressenti un emprisonnement psychologique avec cette brûlure. J'ai pris l'habitude de devenir gaucher au basket, même dans l'écriture alors que je suis droitier. Lors de mon adolescence, je prenais des photos toujours de gauche, je cachais ma main brûlée pour éviter tout commentaire et moquerie. Aujourd'hui, je l'assume."

Sa particularité, il a décidé de la transformer en force à travers son art. Il espère que grâce à ses prestations, il donnera la force à certaines personnes de réussir leur combat. "C'est vrai qu'à chaque fois que je joue cette pièce, je reçois plusieurs témoignages très touchants, notamment de gens qui ont subi des traumatismes mentaux et psychologiques. (...) Ma thérapie principale a vraiment commencé le premier jour où j'ai joué mon histoire face à un public. J'aurais tout de même aimé l'interpréter en intégralité sur scène pour que les téléspectateurs comprennent bien mon histoire. Mon passage dans l'émission a mis un point final à ma thérapie", a précisé Jamsy. Le demi-finaliste a en effet dû raccourcir son numéro afin qu'il passe à la télé. Un challenge qu'il a accepté de relever pour "briser la glace" devant la "France entière".

Nul doute que pour son prochain numéro, il pourra compter sur le soutien de Dakota et Nadia, présents en coulisses lors de son premier show.