Jarry menacé de mort à cause de son homosexualité : "C'était horrible"

Si Jarry est aujourd'hui l'un des humoristes français les plus connus et les plus suivis, cela n'a pas toujours été le cas. Invité sur Europe 1 par Anne Roumanoff, celui qui fait rire les français grâce à son nouveau oneman-show Titre, est revenu sur son début de carrière compliqué.

Pour la première fois, le comédien de 42 ans révèle avoir subi de nombreuses critiques allant même jusqu'aux menaces de mort : "Quand j'ai commencé la télé il y a six-sept ans, c'était horrible. D'abord, j'étais très exubérant, j'avais beaucoup de cris très aigus. Et du coup, les gens disaient : 'On va te faire la peau, espèce de sale pédé. Tu fais honte. Je ne veux pas que mes enfants voient ça'", raconte-t-il.

Personne au caractère sensible, au-delà de son personnage très expansif sur scène, Jarry a bien failli se laisser abattre par ces attaques malveillantes. Avec les années, l'humoriste a appris à ne pas y accorder de l'importance et les agressions n'ont plus eu aucun impact sur son moral, fort heureusement

Aujourd'hui, papa de deux petits garçons obtenus par GPA (Gestation pour autrui), Jarry avoue s'être assagi avec le temps : "Je suis l'oncle un peu chelou. Je pense que moi aussi je me suis calmé, je me suis apaisé. J'ai aussi beaucoup parlé avec des gens comme Anne, plein d'autres humoristes qui avaient beaucoup de notoriété pour savoir comment gérer sa notoriété et comment gérer son image", déclare-t-il.

Toujours plus populaire, Jarry enchaîne les projets à succès sur scène comme à la télévision. Depuis le vendredi 8 novembre 2019, il est notamment l'un des jurys de l'émission Mask Singer (TF1) aux côtés de Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet. Il est également très souvent invité sur le plateau de Vendredi tout est permis (TF1) où il est devenu l'une des figures incontournables de l'émission.