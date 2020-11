Jarry - Son douloureux passé sentimental avec un addict : "L'alcool a été plus fort que moi"

On dit que l'amour rend aveugle. Il nous fait surtout accepter beaucoup de choses, même si c'est parfois risqué. Ce n'est pas Jarry qui dira le contraire, avec humour ou sans. S'il est aujourd'hui heureux et épanoui en ménage, père de deux jumeaux de 4 ans, il a aussi un passé sentimental plutôt lourd à porter. Interrogé par Femme Actuelle à propos des choses les plus folles qu'il a osées par amour, il a quelque peu perdu son sourire avant d'évoquer son histoire. "Accepter un problème d'alcool chez un des garçons avec qui j'étais, s'est-il souvenu. En étant persuadé que j'allais réussir à le sortir de là."

J'ai besoin de sensations

Malheureusement, ces espoirs se sont soldés par un échec. "Je n'ai pas réussi, admet-il avec un pointe de regret. L'alcool a été plus fort que moi..." Mais avec des si... vous connaissez la suite. Pour Jarry, c'était forcément un mal pour un bien puisque sa vie a basculé depuis. Heureux en ménage, il s'est battu pendant de longs mois pour devenir papa et a, cette fois-ci, gagné son combat. N'allez pas croire pour autant qu'il est devenu un bon petit époux très plan plan pour autant. Sans action, l'humoriste s'éteint ! "Je vis avec quelqu'un que j'aime énormément, expliquait-il en 2019 sur France 2, sur le plateau de l'émission Ça ne sortira pas d'ici. J'ai besoin de sensations. C'est vrai que s'il me dit : 'On reste à la maison...' Pour moi c'est : 'Pardon ? À quel moment en fait ? Ce n'est pas possible.' Dehors il y a des choses qui vivent. Je veux vivre à fond, être heureux et surpris !"

Un programme chargé

Papa de deux garçons, éloigné des scènes comme tous les artistes, Jarry a la chance de pouvoir continuer à travailler. Et on ne l'arrête plus. L'humoriste fait partie du jury de l'émission Mask Singer - auprès d'Anggun, Kev Adams et Alessandra Sublet. Il sera également, prochainement, à l'affiche du cinquième épisode District Z, une drôle d'émission présentée par Denis Brogniart à base de savant fou, de trésors luxueux et de zombies assoiffés de sang. Bref, pas une minute pour souffler entre deux tournages...