Jay Pickett (Des jours et des vies) meurt en plein tournage, une terrible crise cardiaque

Treasure Valley, un western comme on n'en fait plus, devait sortir en salles l'année prochaine. Il semblerait que ce long-métrage soit le premier écrit, co-réalisé et interprété par Jay Pickett. À 60 ans, l'Américain avait majoritairement tourné dans des séries télévisées, notamment dans Des jours et des vies, où il interprétait le Dr. Chip Lakin et même dans 700 épisodes du soap Port Charles. Jay Pickett a participé au feuilleton le plus long de l'histoire, Hôpital Central, où il interprétait le Dr. David Harper.

Desperate Housewives, Dexter, Mentalist, NCIS : Los Angeles, Rosewood... Jay Pickett a fait de nombreux passages dans de grosses productions avant de se mettre à la réalisation sur le tard. Après avoir réalisé son premier court en 2018, il se sentait prêt pour diriger son premier film. Un rêve coupé trop tôt.