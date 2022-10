Jean (L'amour est dans le pré) empressé de faire l'amour à Laurence : ces "conditions" qui l'excitent énormément (SPOILER)

C'est une nouvelle séquence qui lui vaudra sans doute encore une fois de nombreuses réactions ! Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, qui sera diffusé le lundi 31 octobre sur M6 mais qu'il est déjà possible de visionner sur la plateforme Salto, l'agriculteur chouchou de cette saison, Jean, s'envolera à Rome avec sa prétendante Laurence, avec qui il forme désormais un couple officiel.

Il s'agira alors d'un voyage romantique dans la ville de l'amour où les deux candidats vont aller de surprise en surprise. La plus grande à leurs yeux fut sans doute de découvrir la chambre d'hôtel qu'il leur a été réservée. Une chambre de luxe comme ils n'en avaient jamais vue ! "C'est un palace ! C'est pas une chambre, c'est un appartement (...) On peut faire venir la France entière là-dedans", va d'ailleurs s'exclamer Jean. Et de s'extasier devant le lit XXL : "C'est la première fois que je vois un lit aussi large. Tu crois qu'on va pouvoir dormir à deux dans un lit large comme ça ?".

Dès le lendemain, Jean et Laurence s'empresseront de partir en balade dans les rues de la capitale italienne. La visite de la place du Vatican émerveillera tout particulièrement celle qui a posé un arrêt maladie pour participer à l'émission. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'au moment de faire une pause face à une vue imprenable sur la ville, les amoureux vont se laisser aller à une conversation sans tabou où l'éleveur de vaches allaitantes de 58 ans n'avait visiblement qu'une chose en tête : retrouver son lit "géant" à l'hôtel. "Je me sens en pleine forme, super amoureux. Je t'aime tellement qu'on pourra faire l'amour aussi bien en long qu'en travers avec un grand lit comme ça. Je n'aurais jamais penser venir à Rome pour faire l'amour dans des conditions comme ça. C'est super pour moi, ça va me faire de bons souvenirs", va-t-il lui déclarer.

À la fin de l'épisode, un teaser du bilan a par ailleurs été dévoilé. On y retrouve très brièvement Jean en train de se confier à Karine Le Marchand. Et là encore, il fait comprendre qu'il est bien heureux d'avoir repris goût aux plaisirs charnels. "Est-ce que tu as connu le feu d'artifice avec Laurence ?", lui demande l'animatrice. Ce à quoi il répond, très fier : "Je crois que c'est le record de l'année !"