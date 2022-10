Laurence (L'amour est dans le pré) prend une décision "dégueulasse" : le coup de gueule d'une star bien connue

Au départ plébiscitée par le public, Laurence de L'amour est dans le pré est aujourd'hui pointée du doigt sur les réseaux sociaux. Et pas que ! C'est également dans sa vie privée que la prétendante de Jean fait l'objet de vives critiques. Et pour cause, il a été révélé qu'elle s'était déclarée en arrêt maladie pour participer au tournage de l'émission de M6. Il s'agit alors d'un gros manquement éthique aux yeux de ses collègues de la fonction publique en Charente. Le maire de sa commune n'a d'ailleurs pas hésité à partager sa déception. "Elle aurait pu et dû être transparente", a estimé le maire de Saint-Yrieix, Jean-Jacques Fournié, pour Charente Libre.



De son côté, Laurence s'est rapprochée de son syndicat afin de défendre son cas. Mais la discrète brune a avoué se trouver en plein cauchemar. "Tout ça devient grave. Moi, je ne veux pas de problème avec la mairie. C'est allé beaucoup trop loin. Il faut que ça s'arrête. Je suis dépassée. Si je pouvais remonter le temps, je ne referais pas cette émission. Ça m'a causé trop d'embêtements", a-t-elle déclaré à nos confrères.

Mais ses regrets n'auront pas réussi à attendrir Diane Leyre. Notre Miss France 2022 et chroniqueuse du Morning sans filtre sur Virgin Radio a partagé sa désapprobation vis-à-vis de la technique de Laurence pour éviter le travail et rejoindre le casting de L'amour est dans le pré. Au micro de la radio ce mercredi matin, elle n'a pas mâché ses mots. "Qu'elle soit payée ou non sur le tournage, ça ne change rien. Tu n'utilises pas la sécurité sociale pour ne pas bosser. Personnellement ça me choque en fait", a-t-elle lâché, passablement agacée. Et de continuer : "Que tu dises : 'voilà j'ai une proposition de tournage, c'est une belle opportunité', pourquoi pas. [...] Mais là, tu es payée, la sécurité sociale rentre en jeu. Ça s'appelle jouer avec l'État, tu n'as pas le droit de faire ça ! Je trouve ça dégueulasse juste pour faire une émission télé".