Jean (L'amour est dans le pré) embrasse langoureusement Laurence : "un moment terrible" pour Karine Le Marchand

Les choses se sont accélérées d'un coup pour Jean dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré diffusé lundi 26 septembre 2022. L'agriculteur a eu l'opportunité d'embrasser l'une de ses prétendantes, à savoir Laurence. C'est lors d'une soirée dansante que ce rapprochement de taille a eu lieu. A la fin d'un slow, ils ont échangé un très long et langoureux baiser.

"Ça s'est fait plus vite que prévu, la sono a dû me motiver je pense ! C'était impeccable, ça partait dans la bonne direction. C'était parfait, c'était de la magie", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs. Si ce n'était pas prévu, Jean était en tout cas déjà certain à ce moment-là de préférer Laurence à Nathalie : "C'était celle qui me plaisait le plus. J'avais choisi par rapport au look et au caractère avant. Elle a un caractère plus calme déjà, et elle a un visage plus fin."

Pour Nathalie, ce fut alors la douche froide. D'autant plus qu'elle a assisté à toute la scène. Connaissant son caractère bien trempé, Jean a alors été effrayé de sa réaction. "Ce que j'ai craint après, c'est l'orage qui allait arriver derrière parce que normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme cela", a-t-il admis. Qu'à cela ne tienne, son baiser avec Laurence reste un très bon souvenir : "Je ne regrette pas du tout, faut laisser faire la nature !"

Egalement contactée par Télé Loisirs, Karine Le Marchand a elle aussi partagé son ressenti après cette scène culte de l'émission qui a surpris tout le monde. "C'est la cruauté de la vie. Personne ne l'a vu venir. Nathalie est sûre de son coup, elle est sûre que c'est elle qu'il va préférer, et tout d'un coup, venu de nulle part... On n'a rien compris !", a-t-elle déclaré. Et pour l'animatrice d'avoir une pensée émue pour la déçue Nathalie : "C'est un moment terrible. La pauvre Nathalie, qui n'est pas plébiscitée par le public, je sais déjà ce qui va se passer sur Twitter. Émotionnellement, je ne le souhaite à personne. Mais ça nous est arrivé à tous. J'ai connu les périodes de boums, il m'est arrivé d'avoir des copines avec qui on était branchées par le même garçon, et tout d'un coup, on tournait la tête, et la copine était en train de l'embrasser, et tu étais sidérée."

Comme le rapporte Puremédias, l'épisode a rassemblé 3,76 millions de personnes devant la première partie (16,9% des 4+ et 25,0% des FRDA-50) tandis que la partie suivante a retenu l'attention de 3,48 millions de téléspectateurs, soit 18,6% du public et 28,2% des FRDA-50.