"C'est tendu, c'est l'élastique dans mon slip" : Chez Jean (L'amour est dans le pré) Nathalie assiste à une terrible scène

Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, un rapprochement de taille entre Jean et sa prétendante Laurence a eu lieu. En effet, alors qu'il apparaissait plus proche de sa rivale Nathalie lors des premiers moments à la ferme, son caractère bien trempé et entreprenant a semble-t-il fini par le lasser. Et c'est vers la personnalité plus douce et calme de Laurence qu'il s'est tourné. Cette dernière lui avait d'ailleurs réservé une belle surprise pour leur troisième soirée à la ferme, à savoir une sortie dans une guinguette.

Au programme : petits fours, coupettes et danse. Si l'ambiance se voulait au départ plutôt festive avec des rythmes énergiques sur la piste, tout a fini par s'apaiser avec l'arrivée des slows. Un moment que Laurence attendait avec impatience afin de pouvoir se rapprocher physiquement de Jean. Et pour se rapprocher, ils se sont rapprochés !

Leur dernière danse s'est soldée par un (très) long et langoureux baiser. Impossible pour eux de se détacher alors même que Nathalie se trouvait à leur table juste derrière, occupée à les regarder et ruminer. "Je me sens toute seule, je savais qu'elle allait l'accaparer. Quand tu les vois danser collés serrés, bisous sur le front, c'est bon quoi. Tu crois je ne regarde pas ? Là elle jibule [à traduire 'jubile', NDLR] elle croit qu'elle a gagné... C'est tendu, c'est l'élastique dans mon slip, je suis déçue, je pensais qu'il avait une préférence pour moi, je pense que Jean a fait son choix", a-t-elle confié après coup. Pour Jean au contraire, il ne pouvait redescendre de son petit nuage. "Là, tu me rends vraiment heureux, c'est notre plus beau moment", a-t-il adressé à Laurence.

Mais "toutes les bonnes choses ont une fin", comme l'a déclaré le DJ de l'événement. Et c'est bien à trois qu'ils ont dû repartir au domicile de Jean où la tension risque bien d'être à son comble... Pour le découvrir, il faudra suivre le prochain épisode attendu la semaine prochaine !