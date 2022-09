Jean (L'amour est dans le pré), premiers contacts "bucco-digitaux" avec Nathalie

Ce fut une nouvelle journée à la ferme pour les prétendantes de Jean dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 5 septembre. Pour rappel, après ses speed-datings, l'éleveur de vaches avait choisi d'inviter chez lui quelques jours Nathalie et Laurence. La première est âgée de 55 ans et est originaire de Grenoble et la seconde a aussi 55 ans et est célibataire depuis quatre ans. L'agriculteur a encore du temps avant de pouvoir faire son choix mais, une préférence semble commencer à s'affirmer.

C'est en tout cas ce qu'a ressenti Nathalie lors d'une balade champêtre. Et pour cause, en passant devant une source d'eau, Jean n'a pas hésité à suggérer une pause pour s'hydrater. Mieux encore, il a lui-même fait boire Nathalie, à l'aide de ses mains. De quoi la chambouler. "Jean m'a fait boire de l'eau de la source dans ses mains et de toucher ses mains avec ma bouche, c'est tactile, c'est un début, j'ai bien aimé", a-t-elle confié après coup.

De "premiers contacts bucco-digitaux", comme l'a souligné Karine Le Marchand en voix off, qui ont donné des ailes à la prétendante. Dans sa bulle sur le chemin du retour, elle s'est alors mise à cueillir des fleurs pour lui offrir un bouquet et ainsi laisser sa marque chez lui. Problème, sa rivale Laurence avec qui elle a déjà connu plusieurs scènes tendues a décidé d'en faire de même, ce qui a bien agacé Nathalie. "Laurence a commencé à faire un bouquet parce que j'ai commencé à faire un bouquet. On est d'accord ? Mais bon, le mien est plus joli. Ca m'énerve", a-t-elle lâché face caméra. C'est sûr, ces deux-là ne vont pas être copines !

Qu'à cela ne tienne, dans la soirée, celle qui est souvent comparée à Annie Cordy a trouvé un autre moyen pour se démarquer en organisant une surprise à Jean. Il s'agissait pour elle de l'emmener, avec Laurence également bien sûr, faire un karaoké. Un projet qui a emballé l'agriculteur, pressé de voir chanter la blonde au fort caractère. Des images à découvrir lors des prochains épisodes de L'amour est dans le pré !